مفتوح الآن.. موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2023

ننشر لكم موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023، بالتزامن مع اقتراب اختبارات الترم الاول للعام الدراسي “2022-2023”، وذلك بالتزامن مع عمليات البحث المستمرة للكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بأنحاء الجمهورية عبر رابط موقع تسجيل الاستمارة الالكترونية و الأوراق المطلوبة للتسجيل، للاستعداد لبدء اختبارات نصف العام.

ويستعرض “الدستور” خلال السطور التالية موقع تسجيل الاستمارة الالكترونية الشهادة الإعدادية 2022-2023 و الأوراق المطلوبة.

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، كيفية تسجيل استمارة تقديم اختبارات نصف العام لعام 2022-2023، عبر الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، حيث انطلقت منذ يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 في مختلف أنحاء الجمهورية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022

أولًا: بطاقة تحقيق الشخصية و ايضا التذكرة الخاصة بإخطار الطالب برقم الجلوس وبطاقة الإحصاء، والإستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم إلى الامتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي السابق.

ثانيًا: تقديم بيانات عن الاختبارات السابقة ويرفق معها إقرار من الطالب وولى الأمر بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان تحت إشراف لجنة أخرى هذا العام.

ثالثًا: تقديم تصديق خاص بطلاب وطالبات المنازل ومن ينطبق عليهم نفس الأحكام ويتم طباعتها، ثم لصق طابع الدمغة الذي تبلغ قيمته جنيه واحد.



رابعًا: كتابة البيانات الخاصة به بشكل صحيح لملئ استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات نقدمها لكم:

1- صورة شخصية لطالب الشهادة الإعدادية التي سيتم طبعها على الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب، ويجب وضعها بشكل صحيح.

2- تسجيل اسم الطالب كاملًا.

3- تسجيل الرقم القومى الخاص بطالب الشهادة الإعدادية كاملًا كما يتواجد بشهادة الميلاد.

4- اختيار ديانة الطالب، وتحديد النوع إذا كان ذكر أم انثي.

5- ضرورة طباعة الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية بالألوان وتكون صور الطالب واضحة بها.