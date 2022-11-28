«الجسمي» ونجوى كرم يستعدان لحفلات رأس السنة

بدأ العد التنازلي لحلول عام جديد والذي يحرص نجوم الطرب والغناء على مستوى الوطن العربي دائمًا على الاحتفال به ضمن سلسلة حفلات راس السنة الجديدة، وبدأت ملامح خريطة حفلات العام الجديد تظهر ليعلن بعض المطربين عن إحياءهم حفلات في بلدان مختلفة لحجزون مقاعدهم ضمن القائمة.

وأعلن الجسمي عن استعداده لإحياء حفل ليلة رأس السنة في الشارقة، ومن المقرر أن يقدم توليفة كبيرة من أغانيه الشهيرة، التى حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا في مشواره.

بينما أعلت المطربة نجوى كرم عن إحياءها حفلا غنائية ليلة رأس السنة بالمملكة العربية السعودية وتحديدا بالرياض لتستقبل العام الجديد هناك.

وكانت نجوى غابت عن الساحة الغنائية في فترة الصيف، وعادت قبل أسبوعين من جولة أميركية كندية حصدت من خلالها نجاحًا كبيراً ولقيت أصداءً واسعة بين المغتربين العرب والأمريكيين.

جدير بالذكر أن طرح حسين الجسمى مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان" ليه" علي موقع الفدييوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

كما طرح، أحدث أغنياته بعنوان "دعيت الله" من ألحانه، وأشعار أحمد الصانع، والموزع الموسيقى "سيروس"، والمكساج والماستر للمهندس جاسم محمد.

حسين الجسمى أحد أهم وأبرز المطربين العرب الذين يتمتعون بشعبية جارفة فى الوطن العربى، حيث حقق شهرة كبيرة بصوته العذب وأغنياته الرومانسية التى تتسم بطابع مميز ولون خاص به، وكان جزءاً كبيراْ من أغنياته من نصيب مصر التى أحبها وعشقها وقرر أن يتغزل فيها وفى شعبها بأغنياته فى الكثير من المناسبات العادية والوطنية، والتغنى فى جمالها وأصالة شعبها.