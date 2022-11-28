الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة طالبة بكسور بعد أن صدمتها سيارة في المنيا

أرشيفية
أرشيفية
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أصيبت طالبة باشتباه في كسر بالحوض بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق الزراعي السريع (مصر ـ أسوان) أمام كلية طب الأسنان بمنطقة الإخصاص بمدينة المنيا، وتم نقلها لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة الطالبة أسماء جابر 20 عامًا، باشتباه في كسر بالحوض وتم نقلها لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج، حيث صدمتها السيارة رقم 2968 ن ا ه (تمناية)، أثناء عبورها طريق مصر- أسوان الزراعي السريع أمام كلية طب الأسنان بمنطقة الإخصاص.

تم تحرير محضر بالحادث، وتقرر التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

المنيا إصابة طالبة باشتباه كسر في الحوض طريق مصر أسوان أمام كلية طب الأسنان بمنطقة الأخصاص اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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