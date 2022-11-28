إصابة طالبة بكسور بعد أن صدمتها سيارة في المنيا

أصيبت طالبة باشتباه في كسر بالحوض بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق الزراعي السريع (مصر ـ أسوان) أمام كلية طب الأسنان بمنطقة الإخصاص بمدينة المنيا، وتم نقلها لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة الطالبة أسماء جابر 20 عامًا، باشتباه في كسر بالحوض وتم نقلها لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج، حيث صدمتها السيارة رقم 2968 ن ا ه (تمناية)، أثناء عبورها طريق مصر- أسوان الزراعي السريع أمام كلية طب الأسنان بمنطقة الإخصاص.

تم تحرير محضر بالحادث، وتقرر التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.