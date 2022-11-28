الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأوقاف تطلق مسابقة الموظف المثالى 2022 بجميع المديريات

الأوقاف
الأوقاف
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أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة الموظف المثالي لعام 2022م على مستوى الجمهورية، في إطار التشجيع المستمر للعاملين بالوزارة على التميز علميًّا ومهنيًّا وإداريًّا. 

 

ويأتي ذلك من خلال قيام كل مديرية بتقديم ملف بأفضل ثلاثة موظفين بها يتضمن السيرة الذاتية والجهد المبذول وأهم الإنجازات لكل منهم مع ترتيبها لهم حسب الكفاءة ومنح كل منهم درجة تقديرية من مائة مع صورتين شخصيتين للموظف أو الموظفة، وتقوم الوزارة باستقبال كافة الطلبات المقدمة من الموظفين بالوزارة.

 

ويشمل ذلك جميع المهندسين والمحاسبين والقانونيين والإداريين على اختلاف درجاتهم الوظيفية كتابية أو فنية أو غيرها، وكذلك ملفًا بأفضل ثلاثة أئمة أداء في المديرية للعام نفسه مشفوعًا بمبررات الترشيح ، على أن تسلم الترشيحات بمكتب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ، في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022م.

 

وتطلق الوزارة مسابقة المسجد المثالي لهذا العام 2022م، بحيث يقدم إمام المسجد الراغب في المشاركة ملفًا مصورًا عن أهم الأعمال التي أقيمت بالمسجد، ودوره الدعوي والمجتمعي ومدى إسهامه في مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام وفي خدمة المجتمع، والأنشطة الدعوية والتثقيفية التي أقيمت بالمسجد، وحالة الصيانة والنظافة بالمسجد.

 

وتشكل لجنة بكل مديرية برئاسة مدير المديرية لترفع كل مديرية (أ) ملفًا بأفضل عشرة مساجد بها، وكل مديرية (ب) ملفًا بأفضل خمسة مساجد بها لرئيس القطاع الديني.

 

وتشكل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس القطاع الديني لاختيار أفضل المساجد المثالية وصولا إلى المسجد المثالي، علمًا بأن  المسابقة والمكافأة ستشمل أكثر من مسجد سواء على مستوى الجمهورية أم على مستوى المديريات مع إثابات مجزية لجميع القائمين على المساجد الفائزة في المسابقة، وللمديرية التي تقدم أفضل عدد من المساجد المثالية.

الأوقاف تطلق مسابقة الموظف المثالي الأداب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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