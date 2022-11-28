فصل الكهرباء عن بعض الأماكن والمناطق بمركز ومدينة بني سويف

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، الإثنين، فصل التيار عنعدد من المناطق والشوارع والأماكن بدائرة مركز ومدينة بني سويف على مدار أيام: الثلاثاء، الأربعاء والخميس: 29، 30 نوفمبر الجاري ، و1 ديسمبر 2022 إلى، اعتباراً من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحاً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

وبحسب بيان القطاع ، سيتم قطع الكهرباء غداً الثلاثاء" 29 /11" عن مناطق (الصندوق الاجتماعي، جزء من خلف الرمد، خلف مدرسة الزراعة ، عزبة الشركة ، جزء من شارع صلاح سالم ، البشري) ، ويوم الأربعاء "30/11" عن مناطق ( أول الأزهري ، استراحة المحافظة بحي الرمد، شركة الفيل، شارع المؤسسة ، بوسطة صلاح سالم ، المدينة الجامعية ، كلية السياحة ، أول عزبة أبو عقل ، الشؤون الاجتماعية ) ، ويوم الخميس "1/12" عن مناطق ( الأزهري من بعد الكنيسة حتى نهاية شارع بطريق الفيوم، منطقة الكوم الأحمر، مستود البترول ، الأزهري ، طريق الفيوم القديم ، كوبري الفيوم والمنطقة المجاورة،محطة الغاز الطبيعي،عزبة حسن عيسي).

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

في سياق آخر، التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "اليوم"مجموعة من المستثمرين بإحدى الشركات، في مجالات إنتاج وزراعة التقاوي والبذور، لبحث إمكانية تنفيذ مشروع تقدمت الشركة في هذا المجال، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ ، ومسؤولى الاستثمار والمدير التنفيذي لشركة جرين إنرجي وشركة عين الرواد الدولية.

استعرض المستثمرون الجوانب الاقتصادية للمشروع،الذي يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية زراعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية بجانب الحصول على حيز أكبر في مجال التصدير ، منوهين أن المشروع يقوم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال إنتاج التقاوي والبذور ووفق المعايير الدولية لإنتاج أصناف ذات إنتاجية عالية ومواجهة الأمراض والأوبئة.