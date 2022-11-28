مدرب أمريكا: مباراتنا أمام إيران حماسية.. وواثقون من بلوغ ثمن نهائى المونديال

أكد جريج بيرهالتر، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، أهمية المباراة التي ستجمع فريقه بالمنتخب الإيراني، مشيرًا إلى أن تركيز منتخب بلاده سينصب فقط على المباراة، دون التطرق لأي أمور خارج كرة القدم.

وسيلتقي المنتخب الإيراني، نظيره الأمريكي، في التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (الثمامة)، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال جريج بيرهالتر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، قبل المباراة المرتقبة أمام إيران: "نتوقع أن تكون المباراة حماسية جدا ونحن ننتظرها وجاهزون لمواجهة منتخب إيران.. الناس لديهم مشاعر مختلفة، أما نحن فنركز على كرة القدم وعلى الفريق الأقوى".

وتابع: "مواجهة إيران تحد كبير بالنسبة لنا ونسعى للفوز فيها وما رأيته في عناصر المنتخب يمنحني التفاؤل بقدرتنا على التأهل لثمن النهائي".

وأضاف: "نحن نركز على هذه المباراة لكي نثبت لدولتنا لأي مدى بذلنا الجهود وهذا كل شيء، ولا علاقة لنا بأي موقف خارج نطاق المباراة ولا نعلم أي شيء آخر، نحن سنركز على المباراة وسنواجه منتخب إيران وهو فريق جيد ولديه مدرب متميز للغاية.

واستهل المنتخب الأمريكي، مشواره في البطولة، بالتعادل أمام منتخب ويلز، بهدف لمثله، قبل أن يتعادل أمام المنتخب الإنجليزي، دون أهداف.

بينما استهل منتخب إيران، مشواره في المونديال، بخسارة ثقيلة أمام المنتخب الإنجليزي، بستة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحقق فوزًا غاليًا على المنتخب الويلزي، بهدفين دون رد.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي، المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب إيران، في المركز الثاني، برصيد ثلاث نقاط.

بينما يحتل منتخب الولايات المتحدة، المركز الثالث، برصيد نقطتين، تليها ويلز، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط.