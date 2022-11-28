الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مصر الخير» تطلق المرحلة الثانية من مبادرة «من صنع إيدي»

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
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وقعت مؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعاون ضمن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "من صنع أيدي"، بالتعاون مع بهدف تمكين عدد أكبر من النساء وتوفير مصدر دخل ثابت لهم.

يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث تساهم المبادرة في توفير حياة أفضل للسيدات المشاركات من خلال تأسيس مشروعات منتجة تعمل على توفير دخل مستدام لهن، وبالتالي المساهمة في القضاء على الفقر.

ويأتي إطلاق المرحلة الجديدة بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة بنى سويف، حيث تتضمن تنفيذ 30 مشروعاً في 9 قرى بمحافظة الإسماعيلية، تغطي مجالات مختلفة منها الحرف اليدوية وإنتاج الغذاء والملابس وغيرها، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية والإدارية لكل السيدات المنضمات للمبادرة.

وأشاد المهندس أحمد علي الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع المؤسسات، معربا عن سعادته باستكمال هذه الشراكة التي تشكل خطوة كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الحقيقية في المجتمعات المستحقة. 

وأكد نجاح مؤسسة مصر الخير في تمكين النساء اقتصاديًا في العديد من مجالات العمل داخل المؤسسة خلال السنوات السابقة والتي انتهت بالنجاح الذي تحقق بمحافظة بني سويف خلال المرحلة الأولى، مما جعلنا عازمين على نجاح المرحلة الثانية في محافظة الإسماعيلية بمشاريع جديدة تخدم المرأة وتوفر دخل دائم لها". 

فيما قال أحمد الفخراني، المسؤل التنفيذي عن المبادرة، عن سعادته بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة قائلا: "تمثل هذه المبادرة التزامنا في دعم وتمكين المرأة، وذلك إيمانا منا بالدور الهام الذي تلعبه في تنمية المجتمع."

وأضاف: "نؤمن بأهمية مشاركة القطاع الخاص في البرامج والمبادرات التي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على الفقر والأمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على المجتمع. وقد دفعنا االنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من مبادرة "من صنع أيدي" للعمل على ضم مشاريع أكثر في محافظة الاسماعيلية، وبالتالي المساهمة في تمكين عدد أكبر من النساء، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، والتي تُعد واحدة من أهم المؤسسات المجتمعية في مصر."
 

وكان تم تنفيذ المرحلة الأولى 20 مشروعا في عدد من المجالات المختلفة بالإضافة إلى عقد 21 دورة توعية، حضرها 1500 سيدة من بني سويف، لزيادة الوعي بأهمية المحافظة على الصحة، واشتملت الدورات على عدة محاور أساسية؛ تضمنت التوعية العناية بالنظافة الشخصية، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكيفية التعامل مع الضغوط النفسية لدى الأطفال ومساعدتهم في التعامل مع القلق الناجم عن إغلاق المدارس فترة انتشار الفيروس.

 

استراتيجية مصر 2030 الحرف اليدوية القضاء على الفقر تمكين النساء مؤسسة مصر الخير

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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