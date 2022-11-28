غانا تضرب كوريا الجنوبية بثلاثية وتعزز حظوظها في التأهل لدور الـ16 بالمونديال

حقق منتخب غانا فوزًا مثيرًا على نظيره كوريا الجنوبية في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب غانا بهدفين دون رد.

وفرض منتخب كوريا الجنوبية استحواذه على مجريات اللعب من بداية الشوط الأول، ونظم ضغطًا على دفاعات المنتخب الغاني من أجل تسجيل هدف مبكر، فيما اعتمد منتخب غانا على التأمين الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة لاستغلال تقدم لاعبي كوريا الجنوبية.

أول 20 دقيقة من أحداث الشوط الأول شهدت انحصار اللعب في منتصف ملعب منتخب غانا، ومحاولات عديدة من لاعبي كوريا الجنوبية لتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 24، سجل محمد ساليسو الهدف الأول لمنتخب غانا من ركلة حرة نفذت عرضية داخل منطقة الجزاء، وفشل دفاع كوريا الجنوبية في إبعاد الكرة من المنطقة وحولها ساليسو بقدمه في المرمى.

وتطور الأداء الهجومي لمنتخب غانا في الدقائق التالية، وتقدموا لضغط دفاعات منتخب كوريا الجنوبية من أجل تسجيل الهدف الثاني.

وأضاف محمد قدوس الهدف الثاني لمنتخب غانا في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية نفذها جوردان آيو من الجانب الأيسر للملعب وخلف دفاعات كوريا ولمسها قدوس برأسه لتسكن الشباك على يسار الحارس.

واستمرت المحاولات من لاعبي منتخب كوريا الجنوبية لتسجيل هدف تقليص الفارق، وأرسل تشانج هون كون تسديدة قوية بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 37، واعتلت الكرة العارضة.

وضغط لاعبو منتخب كوريا خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، في ظل تراجع لاعبي غانا للدفاع وحرمان رفاق سون من تسجيل هدف تقليص الفارق.

لاعبو منتخب كوريا الجنوبية خلقوا 4 محاولات خلال الشوط الأول لم تصل أي منها بتسديدة للمرمى؛ فيما سدد لاعبو غانا كرتين على المرمى من محاولتين فقط.

واستحوذ منتخب كوريا الجنوبية على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 54%، مقابل 46% لصالح لاعبي منتخب غانا.

وكاد تشو جويسونج يسجل هدف تقليص الفارق لمنتخب كوريا الجنوبية من كرة عرضية نفذها كين جين سو من الجانب الأيسر للملعب في الدقيقة 52، وحولها تشو براسه على يمين الحارس الذي تصدى لها.

وسجل تشو جويسونج هدف تقليص الفارق لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 58 من كرة عرضية نفذها لي كانج إن وحولها تشو جويسونج برأسه على يسار الحارس.

وعاد تشو جويسونج وأضاف الهدف الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 61، من كرة عرضية لعبها كيم جين سو من الجانب الأيسر للمنطقة وحولها تشو برأسه في الشباك.

وهاجم لاعبو المنتخب الغاني من أجل تسجيل الهدف الثالث واستعادة التقدم، وأرسل جيدون منساه كرة عرضية من الجانب الأيسر ومرت من أمام إيناكي ويليامز ووصلت ناحية محمد قدوس الذي سدد الكرة على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وتبادل كلا الفريقين الهجوم على المرمى في الدقائق التالية من أجل تسجيل هدف تأكيد الانتصار للمنتخب الغاني، أو العودة في النتيجة لمنتخب كوريا الجنوبية.

ونفذ كيم جين سو ركلة حرة لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 74 أبعدها الحارس لركلة ركنية، نفذها نفس اللاعب وأبعدها الدفاع.

واستمر الضغط من منتخب كوريا الجنوبية وسدد سانج هو نا، كرة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة 76، أبعدها الحارس وذهبت أمام جين سو كيم الذي سددها مرة أخرى وأبعدها مدافع غانا على خط المرمى.

واستمر الضغط من لاعبي منتخب كوريا الجنوبية لتسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة، في ظل التراجع الدفاعي من لاعبي منتخب غانا لحرمانهم من الوصول للمرمى، والاعتماد على تنفيذ هجمة مرتدة سريعة.

وقاد إيناكي ويليامز هجمة مرتدة سريعة للمنتخب الغاني في الدقيقة 81 بعدما انطلق بالكرة واقترب من منطقة جزاء كوريا الجنوبية ومرر الكرة لزميله دانيل كوفي كيريه ولكن الأخير أخطأ في تسلم الكرة وأبعدها حارس كوريا لركلة ركنية نفذها كيريه وأبعدها الدفاع وتابعها ساليس عبدالصمد بتسديدة اعتلت المرمى.

ونفذ لاعبو كوريا الجنوبية هجمة مرتدة نفذت بكرة عرضية من الجانب الأيمن وصلت إلى جين سو كيم، الذي سددها بيسراه أعلى المرمى.

ضغط المنتخب الكوري لتسجيل هدف التعادل لم يتوقف حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، كذلك الاستبسال الدفاعي من لاعبي منتخب غانا لحماية مرماهم من تلقي أي هدف.

وسدد سون هيونج مين الكرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافعي غانا، ثم ارتدت أمام زميله إب يونج الذي سددها مرة أخرى وأمسكها الحارس.

واحتسب حكم المباراة 10 دقائق وقتا بدلا من الضائع تواصلت خلالها المحاولات الكورية الجنوبية لتسجيل هدف التعادل حتى أطلق صافرته قبل تنفيذ ركلة ركنية أخيرة للمنتخب الكوري تبعها اعتراضات شديدة من قبل اللاعبين والجهاز الفني مما استدعى حكم اللقاء لإشهار البطاقة الحمراء للمدير الفني للمنتخب الآسيوي.

واستحوذ منتخب كوريا الجنوبية على مجريات اللعب بنسبة 61%، مقابل 39% لصالح لاعبي منتخب غانا.

ورفع منتخب غانا رصيده بهذا الانتصار لـ3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما توقف رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

