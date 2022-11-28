الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة لتهريب عدد من الأقراص المخدرة

الضبطية
الضبطية
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نجح رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى، برئاسة جابر موسى، في إحباط محاولة لتهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا، اشتبه محمود عبدالرافع، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول، فى راكبة قادمة من بولندا أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبفحص جواز سفرها تبين أنها راكبة بولندية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل أشياء أو بضائع تستحق عليها سداد رسوم جمركية أو ضرائب، أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم فتحى وعبدالمجيد النجار، فتلاحظ وجود عبوات دوائية.

وبالعرض على محمد سيد نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمود خميس لتفتيش حقائب الراكبة، فتبين وجود 10 شرائط بإجمالي 200 قرص ترامادول تركيز 200 مليجرام داخل الحقائب.

وقام بالجرد والتحريز خالد يحيى، بحضور أحمد طايع بالأمن الجمركى، وعصام عباس مدير الادارة.

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٢، وإحالة الراكبة للنيابة العامة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، وعمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

إجراءات تفتيش الركاب أقراص المخدرة الاستيراد والتصدير الأق الجمركية الاقراص المخدرة الجنوبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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