الثلاثاء.. انطلاق الشارة الخشبية للقادة الشباب برعاية علي جمعة

بمقر الاتحاد الكشفي

تقوم جمعية الكشافة البحرية المصرية بتنظيم دراسة إعداد القادة (الشارة الخشبية) المقامة بمخيم الأزهر الشريف في الخامسة والنصف مساءاً، يوم 29 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2022، برعاية كريمة من الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية.

يذكر أن الدكتور على جمعة، هو عضو في المجلس الأعلى للكشافة المصرية، والذي يرأسه د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته.

يقام الافتتاح الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بمقر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بشارع شنن على أن يكون الختام بمركز تدريب الكشافة البحرية (حارس)، بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية العامة ورجال المجتمع وعدد من الشباب، حيث سيحضر عدد كبير من المشاركين.

الجدير بالذكر، أن الدكتور علي جمعة محمد عبد الوهّاب الشهير بـ علي جمعة - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف - هوعالم دين صوفي أزهري مصري الجنسية، من مواليد 3 مارس 1952 بمحافظة بني سويف.

شغل منصب مفتي الديار المصرية خلال الفترة من 2003 إلى 2013؛ اشتهر بالعديد من الفتاوي الدينية والآراء المجددة.

اختير ضمن أكثر خمسين شخصية مسلمة تأثيرًا في العالم لاثني عشر عامًا على التوالي من (2009 - 2020) حسب تقييم المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بعمّان في الأردن، عارض توريث الحكم في مصر في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، دعم القضية الفلسطينية وزار القدس، له العديد من الأنشطة الاجتماعية التي ساعد بها الفقراء، وزار الكثير من البلدان ضمن حملة لما أسماه تصحيح صورة الإسلام المشوهة لدى الغرب، وله العديد من المقالات المنشورة بلغات عدة، والعديد من الأعمال داخل دار الإفتاء المصرية خلال مدة توليه منصب الإفتاء.