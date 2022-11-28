الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بمقر الاتحاد الكشفي

الثلاثاء.. انطلاق الشارة الخشبية للقادة الشباب برعاية علي جمعة

د. على جمعة
د. على جمعة
ads

تقوم جمعية الكشافة البحرية المصرية بتنظيم دراسة إعداد القادة (الشارة الخشبية) المقامة بمخيم الأزهر الشريف في الخامسة والنصف مساءاً، يوم 29 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2022، برعاية كريمة من الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية.

 

يذكر أن الدكتور على جمعة، هو عضو في المجلس الأعلى للكشافة المصرية، والذي يرأسه د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته.

 

يقام الافتتاح الثلاثاء 29  نوفمبر 2022، بمقر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بشارع شنن على أن يكون الختام بمركز تدريب الكشافة البحرية (حارس)، بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية العامة ورجال المجتمع وعدد من الشباب، حيث سيحضر عدد كبير من المشاركين. 

 

الجدير بالذكر، أن الدكتور علي جمعة محمد عبد الوهّاب الشهير بـ علي جمعة - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف - هوعالم دين صوفي أزهري مصري الجنسية، من مواليد 3 مارس 1952 بمحافظة بني سويف. 

 

شغل منصب مفتي الديار المصرية خلال الفترة من 2003 إلى 2013؛ اشتهر بالعديد من الفتاوي الدينية والآراء المجددة. 

 

اختير ضمن أكثر خمسين شخصية مسلمة تأثيرًا في العالم لاثني عشر عامًا على التوالي من (2009 - 2020) حسب تقييم المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بعمّان في الأردن، عارض توريث الحكم في مصر في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، دعم القضية الفلسطينية وزار القدس، له العديد من الأنشطة الاجتماعية التي ساعد بها الفقراء، وزار الكثير من البلدان ضمن حملة لما أسماه تصحيح صورة الإسلام المشوهة لدى الغرب، وله العديد من المقالات المنشورة بلغات عدة، والعديد من الأعمال داخل دار الإفتاء المصرية خلال مدة توليه منصب الإفتاء.

الثلاثاء إنطلاق الشارة الخشبية القادة الشباب رعاية على جمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

انهيار منزل فى إمبابة والبحث عن ناجين أسفل الأنقاض

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

أسلحة وهواتف.. جمارك مطار القاهرة تُحبط 3 محاولات تهريب

محمد هنيدى يستأنف «الجواهرجى» بعد انتهاء تصوير «نبيل الجميل»

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة لتهريب عدد من الأقراص المخدرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم