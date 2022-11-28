الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسلحة وهواتف.. جمارك مطار القاهرة تُحبط 3 محاولات تهريب

الشحات غتوري
الشحات غتوري
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جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهرب جمركي لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة وكمية من خصلات الشعر الطبيعي.

تمكن رجال الجمارك بمبنى جمارك الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي من ضبط 3 محاولات تهريب لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة وكمية من خصلات الشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولي كانت فى الإدارة الثالثة برئاسة عبدالفتاح دويدار مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي الرحلة القادمة من الشارقة، استوقف محمود صابر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكها.

وقام شريف بركات، مدير الحركة بتكليف إيمان موسي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة، ولم يسفر ذلك عن وجود أى أشياء يستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية.

وبالعرض علي أيمن شملول مدير الإدارة بالإنابة قام بتكليف إيمان موسي مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا، حيث تبين وجود 12 هاتفا محمولا ماركة “آيفون” مخبأة علي جسم الراكبة أسفل الملابس التي ترتديها.

وقام بجرد وتحريز المضبوطات محمد سالم ومحمود صابر ووليد أحمد بحضور علي فهمي بالأمن الجمركى.

أما المحاوله الثانية، فكانت خلال انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة أبوظبي استوقف محمود صابر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد السيد عبدالعزيز مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات متماثلة.

وقام أيمن شملول مدير الإدارة بالإنابة بتكليف شريف بركات مدير الحركة وإيمان موسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 20 كيلوجراما من خصلات الشعر الطبيعي بين طيات الملابس.  

وقام بجرد وتحريز المضبوطات حاتم الضيف وأحمد الصغير ووليد أحمد.

أما المحاولة الثالثة فكانت فى الإدارة الثانية برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة شركة النيل، استوقف مجدي عزت مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي الطاهر مأمور الجمرك  تلاحظ له وجود أجسام معتمة، وقام محمد أمين مدير الحركة، بتكليف سيد فؤاد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 3 خناجر و 7 “مطاوى” و “كلبش” من الحديد.

وقام محمد الدمرداش مدير الإدارة بالإنابة بالعرض علي إدارة المفرقعات فأفادت بأن جميع المضبوطات محظور دخولها البلاد طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ و تعديلاته وقام بجرد وتحريز المضبوطات سيد فؤاد.

وقرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط أرقام ٦٤ و٦٥ و٦٦، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.

أحد الركاب X-RAY ب الاستيراد والتصدير الأسلحة البيضا الاول الأسلحة والذخائ جمارك مطار القاهر جمارك الركاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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