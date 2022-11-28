الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ فعاليات التقييم الجمهورى لفرق المرشدات بمدارس الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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أقيمت  فعاليات المهرجان الجمهوري لتقييم فرق مرشدات مدارس محافظة الغربية (مسابقة التفوق الإرشادي)، اليوم، بمدرسة طنطا الثانوية الفندقية بإدارة غرب طنطا.

وبحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم، برئاسة جيهان الحمصانى، رئيس اللجنة، وعضوية أميرة عبدالكريم، ونرمين العدوى، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، و ميرفت مجاهد، مدير عام إدارة غرب طنطا، والدكتور أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، وإيمان غراب، موجه أول التربية الرياضية بالمديرية، ودالية السعدني، مسئولة المرشدات المركزية، ومحمد صلاح، مسئول الكشافة المركزي، وإيهاب بليغ، مدير الخدمات بغرب طنطا، وموجهي التربية الرياضية بإدارات شرق وغرب طنطا والسنطة وزفتى.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

شاركت بالفعاليات براعم عام مدرسة شبرا ملس بإدارة زفتى، وزهرات خاص بمدرسة الجيل المسلم بشرق طنطا، ومرشدات معهد النور بغرب طنطا، ومرشدات الدمج بمدرسة مصعب بن عمير بإدارة السنطة، وجوالة مدرسة طنطا النسيجية، بإدارة شرق طنطا، والقائدة الصغيرة إدارة المحافظة.

بدأت فعاليات المسابقة بتحية العلم، ثم تحية قائد المعسكر بمدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام إدارة غرب طنطا وضيوف المعسكر.

ثم رحب الدكتور السيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية بأعضاء اللجنة، مثمنًا "أهمية التفوق الإرشادي" لبناء شخصية الطالب وغرس مقومات المسئولية عندهم.

وأكد العراقي أهمية نشر القيم الحميدة والأخلاق الحسنة من خلال فنون ومهارات الحركة الإرشادية، وأن المعسكرات الإرشادية هي التي تهدف إلى خلق مواطن صالح قادر على مواجهة أعباء ومشكلات الحياة، حيث قدم الطلاب الفقرات الإرشادية ومهارات المرشدات وحفلات السمر والطهي الخلوي والمعارض وإقامة الأرض الإرشادية للمراحل الإرشادية المشاركة.

حضر التقييم الجمهوري لفيف من الموجهين ومعلمي التربية الرياضية بمحافظة الغربية.

تنفيذ فعاليات التقييم الجمهوري لفرق المرشدات بمدارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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