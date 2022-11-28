الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد هنيدى يستأنف «الجواهرجى» بعد انتهاء تصوير «نبيل الجميل»

محمد هنيدي
محمد هنيدي
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يواصل الفنان محمد هنيدي تصوير فيلمه الجديد “نبيل الجميل” على قدم وساق، وبشكل شبه يومي، استعدادًا لطرحه بالسينمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويسعى المخرج خالد مرعي لإنهاء كافة مشاهد العمل خلال أيام، ليتفرغ بعد ذلك لمرحلة مونتاج ومكساج الفيلم، حيث يدرس صناعه طرحه خلال موسم رأس السنة أو صيف 2023 المقبل، ولم يستقروا على موعد محدد حتى الآن.

في سياق منفصل، يستعد “هنيدي” لاستئناف فيلمه “الجواهرجي” بعد انتهائه بالكامل من فيلم “نبيل الجميل” وذلك بعد توقفه خلال الفترة الماضية بسبب وفاة الفنان أحمد حلاوة، ولم يتبق لهم سوى مشاهد قليلة وتحديدًا أسبوع، ليرفع المخرج شعار فركش ويبدأ في مونتاج العمل.

فيلم "نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، ويجسد هنيدي شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم “الجواهرجي” يشارك في بطولته منى زكى، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، العمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

وكان آخر أعمال محمد هنيدي في السينما فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، وتم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى.

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