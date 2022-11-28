عادل صقر: الجيتار آلة السحر والجمال.. و4 طرق لتعلم العزف

اكتسب الجيتار شهرته بكونه آلة وترية، يمكن استخدامها بشكل منفرد أو كجزء من أحد الفرق الموسيقية المختلفة، سواء كان ذلك يخص الأوركسترا الكلاسيكية أو الروك أو الميتال.

يوضح الموسيقى عادل صقر لـ"الدستور"، أنواع الجيتار المختلفة، حيث تأتي أغلب الجيتارات الشهيرة مع 6 أوتار، في حين أن البعض الآخر قد يأتي مع 4 أوتار وحتى 12 وترا، حسب الاستخدامات المختلفة، إذ يتم شدها جميعاً إلى الجسر المكون من قطعة خشبية قرب نهاية الجيتار وتثبت جميعًا عبر مفاتيح النغمات عند الرأس الممتد على مدى لوحة الأصابع، كما يوجد قطعة معدنية ضيقة في أسفل الأوتار تسمى الأعتاب.

فيوضح كل عتب مكان وموضع النغمة المطلوبة، كي يمكن بعد ذلك ضغط الأصابع على أحد الأوتار اثناء استخدام اليد الأخرى في النقر عليها بواسطة الريشة.

بالنظر إلى الجيتار الكهربائي سنجد أنه لا يختلف في مظهره كثيرا عن الصوتي، حيث أن أوتاره تصنع عادة من الفولاذ، إضافة لكونه مناسبا لعزف عدد كبير من أنواع الموسيقى المختلفة، ولكن اختلافه يقع في احتياجه لمكبر صوت قوي وطاقة كهربائية، نظرا لعدم وجود فتحة صوت به، كما يصعب العزف عليها دون ريشة.

يعمل هذا الجيتار من خلال الترددات التي تلتقطها حركة الاوتار الي الصوت عبر المكبر الصوتي، وقد صمم في أغلب نسخة للعازفين المحترفين وخاصة في حفلات الروك والميتال، حيث يتاح بنوع آخر يعرف بجيتار البيز Bass Guitar، وهو ما يأتي عادة مع أربعة أوتار أكثر سماكة لإطلاق نغمات أكثر قوة وأعلى صوتا وتساعد على إشعال الحماسة في مختلف أنواع الموسيقى الصاخبة.

وتابع: هناك 4 طرق لتعلم العزف على الجيتار، أولا التعليم الذاتي، ثانيا التعلم عن طريق الكتب، ثالثاً التعلم عن طريق اليوتيوب، وأخيرا التعلم بالمعاهد المتخصصة وهي أكثر الطرق احترافية.