الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة المتحدة.. أهمية دور الأسرة في التعافي من الإدمان

التعافي من الإدمان
التعافي من الإدمان
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تعاطي المخدرات يدمر حياة الكثيرين، حيث لا يقتصر على المتعاطين فقط، بل تعاني العائلات والأصدقاء والأحباء أيضًا؛ لأنهم يتعاملون مع علاقة فاشلة وأحبائهم غير الموثوق بهم، أحد أصعب جوانب التعافي هو إعادة بناء العلاقات التي انهارت بسبب الإدمان، ولكن من الممكن شفاء الأذى الذي حدث ومع العلاج الصحيح ، فإن إعادة الاتصال بالزوجين والأطفال والأشقاء جزء من التعافي.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت مبادرة لمواجهة الإدمان، والتي تعمل على معرفة سبب معاناة شخص يعاني من مشكلة تعاطي المخدرات من أجل الحفاظ على علاقات وثيقة مع أسرته وأصدقائه.

استعادة الأسرة

ودمر الإدمان العديد من العائلات، عادة ما لا يندم المدمن على ما عانوه من عائلته إلا بعد فوات الأوان، في بعض الأحيان يكمل المدمن المتعافي العلاج، فقط ليجد نفسه وحيدًا تمامًا، المحظوظون لديهم عائلات تقف إلى جانبهم وتتعامل معهم. 

ويجب على الشخص الذي نجح في العلاج ويعيش حياة رصينة، أن يضع خططًا لإعادة الاتصال بأحبائه، لن يكون الأمر سهلاً، وسيظل بعض أفراد الأسرة متمسكين بالأذى وانعدام الثقة الذي تراكم، أفضل شيء تفعله هو طلب المساعدة المهنية، إذا لم يحصل المحبوب على المساعدة والمشورة العاطفية من تلقاء نفسه حتى الآن، فمن المحتمل أن يكون لديه الكثير من المشكلات التي يجب حلها، سيساعد العلاج الأسري جميع المعنيين على استخدام استراتيجيات لتحسين علاقتهم، حتى يتمكنوا جميعًا من الشفاء.

وهؤلاء الأفراد مروا بالكثير  وأي فرد من أفراد الأسرة يجب أن يكون على استعداد للوقوف إلى جانب المدمن المتعافي يجب الإشادة به، من الطبيعي أن تكافح مع إدمان أحد أفراد أسرتك، ويمكن أن يكون الإدمان والتعافي وقتًا وحيدًا للغاية بالنسبة للعائلات، ولكن مع المساعدة المناسبة، يمكننا الاحتفال بكل من التعافي من الإدمان وتعافي الأسرة.

تعاطي المخدرات التعافي الاسرة التخلص من الإدمان مبادرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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