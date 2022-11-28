إلزام أحمد آدم بدفع مبلغ 300 ألف جنيه لاتهامه بالتهرب من الضرائب

قضت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي، اليوم الإثنين، بإلزام الفنان أحمد آدم بدفع مبلغ 300 ألف جنيه، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.

ووفقًا لوزارة المالية فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.