الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ردًا على بيان البرلمان الأوروبى.. تحالف الأحزاب: «استمرار لسياسة الاستعداء ضد مصر»

تحالف الاحزاب المصرية
تحالف الاحزاب المصرية
ads

أصدر تحالف الأحزاب المصرية، اليوم الإثنين، بيانًا للرد على ما أطلقه البرلمان الأوروبي من ادعاءات حول ملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن البيان استمرار لسياسة الاستعلاء والاستعداء ضد مصر. 

وأكد تحالف الأحزاب المصرية- يضم 42 حزبا سياسيا- أن قرار البرلمان الأوروبي تضمن أكاذيب وافتراءات وادعاءات غير صحيحة وغير مبررة، كما أعطى لنفسه الحق فى التدخل فى الشئون الداخلية لمصر.

وأشار التحالف إلى أن بيان الاتحاد الأوروبي تناول استمرار قانون الطوارئ، علما بأنه قد تم إيقاف العمل بقانون الطوارئ في أكتوبر 2021 ولم يجدد حتى الآن، كما تناول تطبيق عقوبة الإعدام على الطفل في مصر، وهذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة فلم يصدر حكم محكمة واحد بذلك ولا يوجد نص فى القانون المصرى ينص على إعدام الطفل، بل على العكس فالقانون المصرى يحظر توقيع عقوبات على الأطفال.

وأضاف بيان التحالف أن البرلمان الأوروبي تغافل الإفراج عن المحتجزين في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذين تجاوز عدد المفرج عنهم 1200 سجين، كما تغافل دور لجنة العفو الرئاسي وتطبيق مؤسسات الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور الحوار الوطني وما جاء به من اهتمام بحقوق الإنسان وشارك فيه المعارضون والمؤيدون.

وأوضح التحالف أن البرلمان الأوروبي أغفل تطوير ونقل العشوائيات وبرنامج "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المواطن وحقه فى المعيشة الكريمة، كما تغافل عن احتضان مصر اللاجئين وحسن معاملتهم واعتبار أن مصر هي بلدهم الثاني على العكس مما يحدث من بعض الدول الأخرى بترك اللاجئين فريسة للعوامل الجوية والجوع وعدم الأمن والأمان.

وتابع: "أغفل البرلمان الأوروبي ما بذلته مصر لنجاح المؤتمر العالمي للمناخ، والذي أطلقت فيه الحريات لجميع الوفود ونقلت المنصات الإعلامية الواقع للعالم كله، وتجاهل بيان البرلمان الأوروبي توصيات مؤتمر المناخ لصالح الإنسان في كل مكان، على الرغم من أن الدول الغربية هي أكثر الدول التي تؤثر سلبا على المناخ ولا تراعي في ذلك حقوق الإنسان".

وفي ختام البيان، أكد تحالف الأحزاب المصرية أن حقوق الإنسان لم ولن تقف عند خروج متهم من محبسه، مشيرا إلى أن مصر ترى حقوق الإنسان بمشمول أوسع، ومنها وأهمها الأمن والأمان الذي يعيشه المواطن المصري، ويدفع ثمنه تضحيات يقدمها أبناؤها الشرفاء من القوات المسلحة والشرطة.

احزاب التحالف إستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الافراج عن المحتجزين البرلمان الأوربي تحالف الأحزاب المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

انهيار منزل فى إمبابة والبحث عن ناجين أسفل الأنقاض

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

أسلحة وهواتف.. جمارك مطار القاهرة تُحبط 3 محاولات تهريب

محمد هنيدى يستأنف «الجواهرجى» بعد انتهاء تصوير «نبيل الجميل»

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة لتهريب عدد من الأقراص المخدرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم