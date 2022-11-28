ثورة التعليم.. توريد 1358 جهاز تابلت للمدارس «فيديوجراف»

مجهودات كبيرة تقوم بها الدولة المصرية في القطاع التعليمي، من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والتلاميذ، ومواكبة أحدث الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية.

من بين المجهودات الكبيرة التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية؛ بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء التحول الرقمي نحو استخدام الجهاز اللوحي (التابلت) في العملية التعليمية، وكان من بينه توريد 1358 جهاز تابلت للمدارس.

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