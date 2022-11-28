الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ثورة التعليم.. توريد 1358 جهاز تابلت للمدارس «فيديوجراف»

تابلت الثانوية العامة
تابلت الثانوية العامة
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مجهودات كبيرة تقوم بها الدولة المصرية في القطاع التعليمي، من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والتلاميذ، ومواكبة أحدث الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية.

من بين المجهودات الكبيرة التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية؛ بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء التحول الرقمي نحو استخدام الجهاز اللوحي (التابلت) في العملية التعليمية، وكان من بينه توريد 1358 جهاز تابلت للمدارس.

شاهد المزيد في الـ«فيديوجراف» التالي: 

 

التحول الرقمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التابلت العملية التعليمية

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وائل لطفي

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