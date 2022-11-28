طقس الأسبوع.. شبورة وأمطار خفيفة مع رياح فى بداية ديسمبر

يهتم العديد بالاطلاع على حالة الطقس والتوقعات الجوية خلال الأيام المقبلة للاستعداد للأمر، ولذلك تحرص الهيئة العامة للأرصاد على توضيح حالة الطقس في الأيام المقبلة.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء ٢٩ نوفمبر إلى الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢:

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 29 نوفمبر:

- درجات الحرارة المتوقعة القاهرة والوجه البحرى 22- 15.

- درجات الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية 22- 14.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء 26- 19.

- درجات الحرارة المتوقعة شمال الصعيد 24- 11.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب الصعيد 29- 15.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء 30 نوفمبر:

- درجات الحرارة المتوقعة القاهرة والوجه البحرى 24- 16.

- درجات الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية 23- 15.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء 27- 19.

- درجات الحرارة المتوقعة شمال الصعيد 25- 11.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب الصعيد 28- 16.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 1 ديسمبر:

- درجات الحرارة المتوقعة القاهرة والوجه البحرى 24- 15.

- درجات الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية 24- 14.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء 28- 18.

- درجات الحرارة المتوقعة شمال الصعيد 24- 10.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب الصعيد 28- 16.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة 2 ديسمبر:

- درجات الحرارة المتوقعة القاهرة والوجه البحرى 23- 15.

- درجات الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية 23- 14.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء 28- 18.

- درجات الحرارة المتوقعة شمال الصعيد 24- 11.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب الصعيد 28- 14.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 3 ديسمبر:

- درجات الحرارة المتوقعة القاهرة والوجه البحرى 23- 16.

- درجات الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية 22- 15.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء 28- 18.

- درجات الحرارة المتوقعة شمال الصعيد 23- 11.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب الصعيد 28- 15.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد 4 ديسمبر:

- درجات الحرارة المتوقعة القاهرة والوجه البحرى 22- 15.

- درجات الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية 22- 14.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب سيناء 27- 18.

- درجات الحرارة المتوقعة شمال الصعيد 23- 10.

- درجات الحرارة المتوقعة جنوب الصعيد 27- 15.