الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث حول العثور على شاب متوفي داخل شقته بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة مدينة نصر، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة شاب داخل شقته، كما أمرت النيابة باستدعاء أهلية المتوفي للاستماع لأقوالهم.

وعثر رجال مباحث القاهرة على جثة شاب بإحدى الشقق السكنية فى مدينة نصر، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة للمخدارت أدت لهبوط الدورة الدموية مما أدت إلى وفاته، ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة فى إحدى الشقق السكنية في مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة مدينة نصر جثة شاب مدينة نصر مباحث القاهرة جرعة زائدة للمخدارت

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