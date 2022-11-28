الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البدء في عمل جسات بطريق العجميين طبهار جردو بالفيوم تمهيداً لتوصيل الغاز الطبيعي ثم رصفه

البدء في عمل جسات
البدء في عمل جسات بطريق العجميين
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قام مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، بمعاينة ميدانية لطريق ابشواي العجميين حيث أنه تم انتهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالعجميين، وتم البدء رفع المساحات والمناسيب استعدادا لرصف الطريق ضمن أعمال خطة رفع كفاءة الطرق وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لإنشاء شبكة طرق تخدم كافة نواحي المركز وتلبي احتياجات المواطنين وقائدي المركبات.

وتابع رئيس المركز البدء في أعمال جسات بطريق العجميين طبهار جردو ضمن بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعي والمقرر رصفه بعد انتهاء الأعمال مباشرة.

على صعيد آخر، تفقد مراد مسعود رئيس المركز خلال المرور الميداني لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي المطور والعمل بالمنظومة الجديدة.

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حيث شدد رئيس المركز على عدم السماح لأي عملاء أو متلقي خدمة بالتواجد بالمركز التكنولوجي أو التعامل معهم إلا من خلال المنافذ المخصصة وشباك تلقي الخدمة.

وأكد رئيس المركز انه سيتم محاسبة من يخالف هذه التعليمات فوراً، وذلك إرساءً لمبدأ المساواة بين المواطنين وتطبيق أهداف التحول الرقمي وميكنة الخدمة وفصل مؤدي الخدمة عن متلقيها.

وكان قد قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تشكيل مجموعات عمل بجميع الوحدات المحلية بمركزى إطسا ويوسف الصديق، على أن تكون المجموعات برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، وتضم مهندسين من مديريتى الإسكان والطرق، ومندوبين عن مجلسى الفيوم وأبشواى، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بالمركزين، ورصد أى معوقات تؤثر بالسلب على معدلات التنفيذ والعمل على تذليلها بالتنسيق مع دار الهندسة المشرف العام على تنفيذ المبادرة، ومراجعة خطة الرصف المدرجة ضمن المبادرة.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس روبى محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، ورؤساء مراكز الفيوم، وإطسا، ويوسف الصديق، وعدد من وكلاء الوزارة، ومسئولي القطاعات، وشركات الخدمات والمرافق، ومهندسي شركة دار الهندسة، ورؤساء الوحدات المحلية بمركزى اطسا ويوسف الصديق، وعدد من مهندسى مديريتى الإسكان والطرق.

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البدء عمل جسات بطريق العجميين بالفيوم لتوصيل الغاز الطبيعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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البدء في عمل جسات بطريق العجميين طبهار جردو بالفيوم تمهيداً لتوصيل الغاز الطبيعي ثم رصفه

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