الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

فعاليات بالكنيسة القبطية تزامنا مع صوم الميلاد المجيد

الكنيسة
الكنيسة
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صلى نيافة الأنبا إنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد مار مرقس الرسول ببني مزار (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح سام نيافته الشماس الإكليريكي كيرلس نمر كاهنًا جديدًا باسم القس لوقا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بقرية الناصرية بمركز بني مزار.

هذا ونظمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، أمس الأول، ندوة بعنوان "GO A HEAD"، لشباب وشابات الإيبارشية، في كنيسة الشهيد مارمرقس بالمعادي، وبحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

حاضر في الندوة الدكتور باسل سامي سعد، وشارك فيها ٣٢٠ شابا وشابة من أبناء الإيبارشية، و٥٠ خادم وخادمة من خدام الإيبارشية.

كما شارك عدد من طلاب كليات اللاهوت للأقباط الأرثوذكس، أمس، في لقاء مسكوني رياضي لطلاب كليات اللاهوت التابعة للأتيمي بمصر، الذي نظمته رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط، وذلك في كلية اللاهوت للأقباط الكاثوليك بالمعادي.

حيث شارك في اللقاء أكثر من ٢٠٠ طالب من طلاب كليات اللاهوت بمصر، وتضمن أنشطة ترفيهية.

يُذكر أن الرابطة تأسست في عام ١٩٦٧، وتضم ١٨ كلية ومعهد لاهوتي بالشرق الأوسط، منها ٩ كليات ومعاهد من مصر.

من جهة أخرى، نظمت إيبارشية جرجا، الأربعاء الماضي، اللقاء الشهري لخدام وخادمات الإيبارشية تحت عنوان "الازدواجية"، بمسرح كنيسة السيدة العذراء بجرجا، وبحضور نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية.

ألقى نيافته ثلاث محاضرات عن موضوع اللقاء، كما أجاب على أسئلة المشاركين، الذين بلغ عددهم ٣٠٠ خادم وخادمة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

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