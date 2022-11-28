رفع 125 طن قمامة ومخلفات من مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، بجمع ورفع مخلفات القمامة من عموم المدينة بحمولة بلغت ٣٠ طنًا تقريبًا.

وفيما يخص الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة فايد، تم رفع مخلفات وقمامة من قرى سرابيوم، هويس سرابيوم، أبوسلطان، فنارة، كسفريت، بحمولات بلغت ٩٥ طنًا تقريبًا.

وفي قرية سرابيوم، قامت الوحدة المحلية بإزالة الإشغالات والمعوقات بالشوارع؛ وذلك تمهيدًا لتوسعة بر أيسر طريق السويس الزراعي.



يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بمواصلة أعمال رفع القمامة والمخلفات أولًا بأول منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

في سياق متصل، أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، عن استمرار الحملة الموسعة لتطهير وملس لشبكات وبالوعات الصرف الصحي، خاصة المناطق الساخنة، بمحافظات إقليم القناة "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك حتي لا تحدث طفوحات نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني ببناء الأبراج السكنية، وذلك استمرارًا في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء عصمت، إن الحملة الموسعة لأعمال المجلس والتطهير لشبكات وبالوعات الصرف الصحي تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسية والفرعية، وذلك بواسطة الدفع بفرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي، وذلك لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحى حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، حيث يتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، ومُخلفات البناء والمواد الصلبة، ومخلفات حيوانية، وملابس.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أن محطات الصرف الصحي الجديدة التي تم تنفيذها سوف تساهم بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقرى والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، موضحًا أن الشركة في إقليم محافظات القناة مستمرة في تقديم خدمات أفضل ومتميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوى محافظات القناة "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس".

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، إلى صيانة وتركيب أغطية بالوعات ومطابق الصرف الصحي خرسانية جديدة، وذلك لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات، والتي تعد إهدارًا للمال العام، ولمنع إلقاء المخلفات بها، وتشكل خطرًا علي أرواح المواطنين.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أنه أعطى تعليمات مشددة لجميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات إقليم القناة "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس"، بالمرور وتفقد ومتابعة محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة، والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.