ناقد رياضى: المنتخبات العربية قدمت أداء تاريخيا فى كأس العالم بقطر (فيديو)

قال الناقد الرياضي أحمد أشرف، إن المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، قدمت أداء مميزا، وساعد عليه إقامة البطولة على أرض عربية وهناك دور كبير للجمهور العربي في ملاعب المباريات لمساندة المنتخبات العربية.

وأشار أشرف، خلال لقائه عبر قناة TeN، اليوم الإثنين، إلى أن منتخب السعودية قدم أفضل نسخة له في كأس العالم وصنع التاريخ بالفعل في هذه البطولة رغم خسارته الأخيرة، متابعًا: "منتخب مصر لو كان بيلعب في البطولة كانت المدرجات امتلأت عن آخرها في كل مبارياته".

المنتخب المغربي قدم أداء جيدا ويمشي بخطى ثابتة

وأوضح أن المنتخب القطري ظهر بشكل سيئ وقدم مستوى ضعيفا جدا خلال البطولة، على عكس المنتخب المغربي الذي قدم أداء جيدا جدا ويمشي بخطى ثابتة منذ بداية البطولة، وهو منتخب مدجج بالنجوم وقادرون بوجود الدعم المغربي والعربي جماهيريا لهم على التأهل للدور المقبل.

ولفت إلى أن المدرب وليد الركراكي مميز جدا ولديه كم كبير من اللاعبين المحترفين في دوريات أوروبية، ويستطيع أن ينافس باقي المنتخبات، مؤكدا أن اللاعب حكيم زياش من أفضل اللاعبين، ويستطيع أن يصنع الفارق بشكل كبير خلال المباريات، موضحا أن قرار إقالة المدرب السابق خليلوزيتش بسبب الخلافات مع اللاعب كان قرارا جريئا إلا أن الركراكي قادر على التعامل مع هؤلاء النجوم.

ولفت الناقد الرياضي، إلى أن هناك منتخبات لم تظهر بشكل قوي خلال مبارياتها في كأس العالم، ومنها منتخب البرتغال الذي توقع عدد كبير من المتابعين أن يظهر بشكل أفضل بتواجد اللاعب كريستيانو رونالدو، معتبرا أن خسارة الأرجنتين في مباراتها الأولى أمام السعودية كانت مفاجأة للجميع.

وتابع: لاعبو منتخب البرتغال تمكنوا من رفع الضغوط من عليهم وهو ما ظهر في المباراة الثانية والتي كانت أمام المكسيك، وظهر ذلك في الاحتفال المبالغ فيه للاعب ميسي بعد إحرازه الهدف، وهو من المرشحين للفوز باللقب حال وصوله لأدوار متقدمة.