الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أوغلو»: من الممكن عودة تبادل السفراء بين مصر وتركيا الأشهر المقبلة

مولود أوغلو
مولود أوغلو
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قال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، إنه من الممكن أن تعيد تركيا ومصر تبادل السفراء خلال الأشهر المقبلة.

وأشار مولود أوغلو، إلى أنه من الممكن بدء مباحثات سياسية استشارية مع مصر على مستوى نائبي وزيري الخارجية وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة "رويترز".

رويترز: أردوغان يسعى لعودة العلاقات مع مصر

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- في وقت سابق- إن مصافحته الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطر، خطوة أولى نحو عودة العلاقات المصرية - التركية، حسبما أفادت رويترز.

وبحسب "رويترز"، فإن أردوغان كان يسعى لأن تكون الاجتماعات مع مصر على أعلى مستوى.

وصافح الرئيس السيسي، نظيره التركي على هامش حفل افتتاح كأس العالم في قطر 2022. 

وقال الرئيس التركى رجب أردوغان، إنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف مع الشعب المصري، مؤكدًا ضرورة تحقيق السلام مع القاهرة في أسرع وقت ممكن.

وقال "أردوغان"، في تصريحات صحفية عقب اللقاء مع الرئيس السيسي "تجمعنا بالشعب المصري أخوة، لا يمكن أن يكون هناك خلاف مع الشعب المصري، لهذا السبب نحتاج إلى إقامة هذا السلام هناك في أقرب وقت ممكن"، وفقًا لما نقله التليفزيون التركي الرسمي.

وزير الخارجية التركى تركيا مصر وكالة رويترز مولود أوغلو عودة العلاقات

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