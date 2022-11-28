جامعة الأزهر يهنئ طلاب طب الأسنان بفوزهم بالمركز الأول فى مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجامعات

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى أبنائه الطلاب في كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ برئاسة الدكتور تامر حمزة عميد الكلية، لأدائهم المشرف في مسابقة أوائل الطلبة التي نافسوا فيها نظرائهم من 30 كلية من كليات طب الأسنان حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية.



وعبر رئيس جامعة الأزهر عن سعادته وفخره بالأداء المشرف لطلاب جامعة الأزهر، الذين يعكسون تميز مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ويسهمون بذلك التميز في بناء الوطن والارتقاء به في الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



جدير بالذكر أن أنه شارك في المسابقة في group competition كل من:

- أحمد محمد رأفت جلهوم.

- محمد عاشور هريدي.

- محمد إبراهيم عبد العظيم.

- محمد ماهر محمد بلح.

- مصطفى حسين الحبشي.

وفي الـ individual competition كل من:

- عبد الرحمن ماهر المزاري.

- محمد السيد مصطفى.

- محمود إبراهيم الأصيل.

- محمد علي صديق.

- عمر تاج.

وفي الـposter presentation كل من:

- عمر خالد عبد الفتاح.

- أحمد حمدي عبد المنعم بودي.

- عبد الرحمن يكن إبراهيم. وشارك في فريق التنظيم:

- حذيفة مصطفى عسكر.

- مصطفى مجدي خليفة.

وقد فاز في المسابقة بالمركز الأول كل من:

أولًا المجموعات:

- أحمد محمد رأفت جلهوم.

- محمد عاشور هريدي.

- محمد ماهر محمد بلح.

- محمد ابراهيم عبد العظيم.

- مصطفى حسين الحبشي.

ثانيًا: المسابقة الفردية:

حصل على المركز الأول في طب أسنان الأطفال: عبد الرحمن ماهر المزاري.

كما حصل علي المركز الأول في البيولوجي: محمد السيد مصطفى.

وحصل علي المركز الأول بوستر بريزنتيشن: عمر خالد عبد الفتاح.