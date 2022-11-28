الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مدخل منطقة بحر البقر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مدخل منطقة بحر البقر بجنوب بورسعيد بجوار محطة رفع بحر البقر، والذي شهد تطويرًا ورفع كفاءة على أعلى مستوى، ضمن خطة الارتقاء بالطرق والمحاور في حي الجنوب، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، وعدد من الجهات التنفيذية القائمة على تنفيذ المشروع.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن مدخل منطقة بحر البقر يشهد تطويرًا للمرة الأولى من نوعه، ويأتي ضمن عدد من المشروعات القومية العملاقة التي شهدها حي الجنوب، وعلى رأسها تنفيذ محطات رفع الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق.

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وأكد اللواء عادل الغضبان أنه تم تطوير مدخل منطقة بحر البقر لتحقق الواجهة الحضارية والجمالية في هذه المناطق، فضلا عن تيسير الحركة من وإلى قرى الجنوب، وذلك بعد أن كان مهملًا لفترة طويلة، منوهًا بأن قرى الجنوب أصبحت تشهد تطورًا غير مسبوق في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بحياة المواطنين في كل المناطق، وإقامة خدمات تليق بالمواطن وتوفر له كل سبل الراحة.

وفي شأن آخر، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، وحدة طب أسرة بحر البقر الجديدة جنوب بورسعيد، خلال جولته الميدانية الموسعة اليوم بجنوب المحافظة، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالوحدة، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، مستشار المحافظة للمشروعات ومديرة الوحدة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وتابع المحافظ سير العمل في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين داخل الوحدة، موضحًا أن وحدة طب أسرة بحر البقر، إحدى المنشآت الطبية التي تقدم خدمة على أعلى مستوى، مشيدًا بجهود العاملين بالوحدة من أطقم أطباء وتمريض وإداريين وأفراد أمن، وتفقد المحافظ أقسام الوحدة مستمعًا لشرح موجز عن سير العمل بداخلها.

كما التقى المحافظ عددًا من المواطنين لسؤالهم عن مستوى رضاهم حول الخدمة المقدمة  بالوحدة الصحية، وأعرب المواطنون عن فخرهم بالكيانات الطبية التي شهدتها منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ساهمت في إحداث طفرة نوعية في القطاع الصحي ببورسعيد، كما وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بجنوب بورسعيد.

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اعلى مستوى الجهات التنفيذية ئيس عبد الفتاح السيسي الارتقاء الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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