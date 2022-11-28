الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ7 أشخاص أصيبوا فى انقلاب ميكروباص بالسلام

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
ads

أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ7 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى العشرين بالمحور الجديد بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى كوبري العشرين بالمحور الجديد في مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى. 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى العشرين بالمحور الجديد في مدينة السلام، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة السلام انقلاب سيارة ميكروباص كوبرى العشرين المحور الجديد شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بـ 5 قرى بمركز أبشواي بالفيوم (صور)

إصابة طفل بكسر في الجمجمة بعد سقوطه من سلم مدرسة بالجيزة

الزراعة: 663 ألف فدان إجمالى مساحة المناطق الخالية من العفن البنى فى البطاطس

وزير التعليم يعلن تفاصيل أسئلة ودرجات امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم