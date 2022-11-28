الاستعلام عن الحالة الصحية لـ7 أشخاص أصيبوا فى انقلاب ميكروباص بالسلام

أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ7 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى العشرين بالمحور الجديد بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى كوبري العشرين بالمحور الجديد في مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى العشرين بالمحور الجديد في مدينة السلام، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.