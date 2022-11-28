برلمانى: البرلمان الأوروبى يغض البصر عن انتهاكات حقوق الإنسان فى دول أوروبية

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن بيان الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر مسيّس تماما، مشيرا إلى أن مثل هذه الحملات ليست بالجديدة ولكنها مستمرة ومعروفة، فهذه آليات الخارج لاستخدامها ضد الدول التي يستهدفها ويفككها ويهز أمنها القومي.

وأثنى النائب نادر الخبيري على بيان مجلس النواب المصري، الذي فند من خلاله ادعاءات نظيره الأوروبي ورد بقوه عليها، مؤكدا أن بيان مجلس النواب جاء شاملا ووافيا للادعاءات التى سردها البرلمان الأوروبي دون أن يعمل على تقصي الحقيقة.

واعتبر النائب نادر الخبيري، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، والذي يحمل العديد من الادعاءات والمغالطات والأكاذيب، محاولة فاشلة ومرفوضة للتدخل فى الشأن الداخلى لمصر، وهو أمر مرفوض وغير مقبول، مؤكدا أن مصر دولة قانون وذات سيادة ولم ولن تقبل أي تدخل خارجي في شئونها.

وأوضح أن البرلمان الأوروبى يغض البصر ويغمض عينيه عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان فى العديد من دول العالم، ومنها عدد من الدول الغربية، مطالباً البرلمان الاوروبى بأن يكف عن مثل هذه الاكاذيب والافتراءات ضد مصر.

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة كل الحرص على تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية، وذلك باستخدام صلاحياته بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، الذين وصل عددهم لنحو 1200 شخص، مؤكداً أن القضاء المصري مستقل، والأحكام القضائية تصدر في إطار تطبيق الدستور والقانون.

يذكر أن مجلس النواب أعلن رفضه التام قرار البرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن القرار بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر.