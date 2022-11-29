زيادة المساحات المدمجة.. نصائح للديكور الداخلي للمنزل

سواء كنت تحاول تحقيق أقصى استفادة من شقة استوديو أو غرفة احتياطية في منزل متواضع، فإن القليل من التفكير الإبداعي يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً نحو جعل مساحتك تشعر بمزيد من الانفتاح والراحة، يشارك خبراء الديكور المنزلي والتصميم الداخلي النصائح لزيادة المساحات المدمجة.

وفقًا لموقع" hindustantimes" يعد تخزين كل شيء في شقة أو منزل صغير أمرًا صعبًا، كما أن تركيب وتصميم كل شيء أكثر صعوبة، ومع ذلك، سواء كنت تحاول تحقيق أقصى استفادة من شقة استوديو أو غرفة احتياطية في منزل متواضع، فإن القليل من التفكير الإبداعي يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً نحو جعل مساحتك تبدو أكثر انفتاحًا وراحة.

وقال توشار ميستري ، مهندس ديكور، في مقابلة، إن الاتساع التي توفرها الأسقف العالية تسمح بوفرة الضوء الطبيعي، إنها مثيرة للاهتمام ومثيرة للاهتمام ومفيدة في حد ذاتها، يسهل تبريد المساحات ذات الأسقف المرتفعة في المناخات الأكثر دفئًا عندما يتعلق الأمر بالتخزين، يمكن زيادة المساحة رأسيًا وستكون لديك مساحة لتركيب إضاءة فريدة ولمسات تزيينية أخرى.

ولفت إلى أن إحدى أهم الطرق لخلق شعور بالاتساع هي من خلال استخدام الإضاءة قال: "المصممون سيعملون على زيادة أي مساحة من خلال تضمين النوافذ أو المناور في المواقع الإستراتيجية، من المهم أن يكون لديك عدة أنواع مختلفة من الإضاءة في أي غرفة معينة، تتطلب النوافذ متعددة المهام تصميمًا استراتيجيًا، المكان المثالي لمقعد مدمج أو زاوية قراءة مريحة، على سبيل المثال، هو أمام نافذة كبيرة، لمواصلة توسيع وهم الفضاء، ضع مرآة مقابل النافذة. يمكن أن يكون لأسطح العمل نفس الملمس الخشن للجدران، للحصول على مظهر وملمس موحد.

اقترح:"إن الاستخدام الذكي للأخاديد الخطية يعطي أيضًا وهم الارتفاع، اكتسب الاتجاه نحو العمارة والتصميم الداخلي البسيط شعبية لعدة أسباب، من الأفضل التفكير بشكل استراتيجي في المكان الذي يمكنك وضع متعلقاتك فيه بدلاً من مجرد التخلص منها جميعًا، يوفر تركيب مساحة التخزين المال بمرور الوقت مقارنة بشراء حاويات منفصلة، تعد الأرفف المدمجة والرفوف المفتوحة، والخزائن، والتخزين المخفي، وغرف الخزائن، ومساحة الخزانة المطورة بعض حلول التخزين المعمارية.

وواصل:"استخدام المواد اللامعة له نفس تأثير تضخيم المرآة من خلال عكس الضوء وخلق بيئة أكثر إشراقًا وانفتاحًا. تسمح أبواب الجيب الزجاجية بدخول الضوء الطبيعي إلى الغرفة دون المساس بالخصوصية، تنزلق هذه الأبواب بدقة في الحائط عندما لا تكون قيد الاستخدام وتوفر مساحة أكبر من الأبواب المتأرجحة، إن تغطية الجدار من الأرض إلى السقف تخلق انطباعًا بوجود مساحة أكبر.

وأوصى:"أحد الاستخدامات الممكنة هو كجدار معرض، يوفر إضاءة محيطة للغرفة، التخطيط العمودي يزيد من المساحات الصغيرة. يمكن أن يساعد تغيير لون الحائط أو ترتيب الأثاث بمجموعة متنوعة من الألوان الزاهية أيضًا في خلق جو إيجابي في مساحة صغيرة.

كما تعد الستائر هي أداة رائعة لإخفاء الفوضى واكتساب التحكم البصري. من الضروري الاستفادة من الأثاث الذي يمكنه فعل أكثر من شيء واحد، سيساعدك الحصول على أريكة عميقة، والتي يمكن استخدامها أيضًا كسرير نهاري وطاولات مستديرة، والتي يمكن أن تكون بمثابة مكتب وطاولة لتناول الطعام، على الاستفادة بشكل أفضل من المساحة المتوفرة لديك عند استضافة الضيوف".