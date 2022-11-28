الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر بعد ارتفاعه اليوم الاثنين

جريدة الدستور
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يهتم قطاع عريض من المواطنين بسعر المعدن النفيس وخاصة الذهب عيار 21، ويزداد البحث عن سعر الجرام بمصر اليوم الاثنين عبر جوجل، وشهدت الأسعار قفزات بأسعار الذهب اليوم الاثنين، وقد وصل سعر الجرام في عيار 21 لأعلى مستوى وصل إليه عقب ذروة الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قد تجاوز سعر الجرام لعيار 24 بمبلغ 1715 جنيها رسميا بدون المصنعية،، كما أن  تخطى سعر الجنيه الذهب مبلغ 11 ألف جنيها لأول مرة لكي يقترب من سعر 12 ألف جنيه مع وجود الزيادات المستمرة.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

وتعرض "الدستور" بشكل مُفصل حرصًا منها على التواصل مع جميع القراء أسعار .

أسعار الذهب اليوم

وقفز سعر الذهب عيار 24 ليسجل اليوم 1715 جنيها بدون إضافات ، فيما سيتخطى سعر الجرام عيار 21 : 1500 جنيها بدون المصنعية والدمغة لبعض المشغولات.

بلغ سعر الذهب عيار ١٨ مبلغ 1286 جنيها للجرام الواحد.


أسعار الذهب عالميًا اليوم

وهبطت أسعار المعدن اليوم على المستوى العالمي لكي يسجل سعر الأوقية اليوم الاثنين، قيمة 1,749 عقب 1,755 دولارا أمي.

وشهدت أسعار المعدن تراجعا، إذ قد سجل المعدن الأصفر قيمة 1,749.78 دولار، وسجلت كافة العقود الفورية العالمية للذهب تراجعا بنسبة حوالي 0.28%.

وشهد المعدن الأصفر اليوم الاثنين هبوطا ، إذ سجل 1,749.78  دولار، وسجلت كافة العقود الفورية العالمية للذهب تراجعا في اليوم وتكون بقيمة تقترب من حوالي 5 دولارات بنسبة تزيد على 0.28%.

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سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم الاثنين

وتختلف أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية  بشكل متفاوت وسيتوقف هذا الاختلاف في كل محل صاغة ويكون على حسب أشكال المشغولات وعلى حسب وزنها، فهي تهم جميع المقبلين على الزواج من فئات الشباب والفتيات.

والراغبين بالشراء يهتمون بمعرفة أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا وتكون باختلاف نوع عيار المعدن، وكذلك باختلاف محل الصاغة ومن محافظة إلى محافظة أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.

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وائل لطفي

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