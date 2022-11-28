مصرع نزيل.. المعاينة والتحريات تكشفان سبب حريق فى فندق بالدقى

كشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بغرفة في أحد الفنادق، مما أسفر عن مصرع نزيل متأثرًا بإصابته بحالة اختناق جراء الحريق.

وكان رجال المباحث استمعوا لأقوال المصاب قبل وفاته، بالإضافة إلى أقوال العاملين بالفندق، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيًا.

وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان اشتعال الحريق، لحصر الخسائر والتلفيات، وأشارت التحريات إلى أن سيجارة مشتعلة تسببت في نشوب الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل غرفة بأحد الفنادق فى الدقى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين قيام نزيل بإشعال سيجارة والاستغراق في النوم، مما تسبب في نشوب الحريق الذي التهم محتويات الغرفة، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.