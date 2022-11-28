الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» تكشف التفاصيل الكاملة لإغلاق «تويتر» مكاتبها في بروكسل

تويتر
تويتر
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كشف سلامة عطا الله، موفد فضائية "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، تفاصيل إغلاق شركة تويتر مكتبها في بلجيكا، لافتاً إلى أن هذا القرار أثار قلق الغالبية بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وقال موفد القاهرة الإخبارية، ببرنامج "صباح جديد"، اليوم الإثنين، إن مكتب "تويتر" في بروكسل له خصوصية، حيث إنه يعد حلقة الوصل بين الشركة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر نفسها راعية للضبط الرقمي ومراقبة المحتوى، لافتاً أن برلمانيين أوروبيين طالبوا باستدعاء "إيلون ماسك" مالك شركة "تويتر" إلى جلسة داخل البرلمان الأوروبي لاستجوابه حول مدى التزام الشركة بشأن القواعد الأوروبية.

وذكر موفد "القاهرة الإخبارية"، أن الأوروبيين لديهم إصرار أن شعار تويتر "الطائر الأزرق" يجب أن يغرد وفق القواعد الأوروبية، كما يوجد قانون لتعديل الرقابة الرقمية داخل أوروبا وسيُقرّ خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح موفد "القاهرة الإخبارية"، أن "أوروبا" وضعت قواعد عمل تُلزم مواقع التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى الضار من معلومات مضللة أو أخبار مزيفة، وإلا ستتعرض لغرامات مالية ضخمة.

 


 

 

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