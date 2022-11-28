إصابة 7 في انقلاب ميكروباص على المحور الجديد بمدينة السلام

أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري العشرين بالمحور الجديد فى مدينة السلام ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى محور الجديد فى السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.