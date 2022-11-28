حسابات معقدة للتأهل فى المجموعة الثانية بمونديال قطر

تمتلك المنتخبات الأربعة فى المجموعة الثانية حظوظ للتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم التى تستضيفها قطر حاليًا .

ويتصدر منتخب انجلترا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط يليه منتخب ايران فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط ، ثم منتخب أمريكا فى المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرًا منتخب ويلز في المركز الأخير بنقطة وحيدة .

وتتلخص فرص المنتخبات الأربعة في الحالات التالية :

أفضلية انجليزية

يمتلك منتخب انجلترا أفضل الفرص فى التأهل بفضل الفوز الكبير الذى حققه فى بداية المشوار على حساب إيران بنتيجة 6-2 وهو ما سهل عليه مهمة حساب الأهداف، لذلك يكفيه التعادل فقط من أجل التأهل، وان كانت فرصته قائمة فى التأهل فى حال الخسارة أمام ويلز ، بشرط عدم الخسارة بفارق كبير من الأهداف .

صراع سياسى

مباراة ايران وامريكا تحمل فى طياتها صراع سياسى بين المنتخبين، خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها يورجن كيلنسمان بشأن منتخب إيران، والرد القوى من جانب البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الإيراني .

ولا شك ان الفريقان لديهما فرصة التأهل للدور التالي من البطولة، حيث يحتاج منتخ ايران للفوز من أجل التأهل المباشر دون النظر لنتيجة مباراة انجلترا وويلز، بينما التعادل سيجبره على الانتظار لمعرفة نتيجة المباراة الثانية، والخسارة تعنى مغادرته رسميا.

ونفس الأمر بالنسبة لمنتخب أمريكا الذى يحتاج للفوز من أجل التأهل المباشر مع انجلترا أو ويلز، بينما التعادل أو الخسارة يعنى خروجه رسميا من المنافسة بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية .

فرصة وحيدة

يملك منتخب ويلز فرصة وحيدة للعبور إلى الدور التالى وهى الفوز على انجلترا، حتى يتأهل لدور ال 16 فى حال خسارة ايران، لانه فى تلك الحالة سيتساوى فى النقاط مع منتخبى أمريكا وانجلترا ويتم بعدها حساب فارق الاهداف لكل فريق ثم الاهداف لمسجلة ثم فارق المواجهات المباشرة.

لائحة مونديال قطر لحسم المتأهلين لدور المجموعات

وحددت لائحة البطولة حسابات التأهل لدور الـ 16 وفقا للقواعد التالية :

القاعدة الأولى لحسم المتأهلين للأدوار الإقصائية هو عدد النقاط التي حصدها كل منتخب في دور المجموعات.

القاعدة الثانية : في حالة تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط المحققة من المجموعات، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة.

القاعدة الثالثة : فى حال التساوى يتم احتساب العدد الأكبر من الأهداف المسجلة لكل فريق في مباريات المجموعة.

القاعدة الثالثة : في حالة التساوي، يتم الانتقال إلى أكبر عدد من النقاط التي حصدها كل فريق بين المنتخبات المتساوية في مواجهاتهم لمباشرة، ويأتي بعده فارق الأهداف المسجلة بين المنتخبات في مبارياتهم المباشرة.

القاعدة الرابعة : أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المتساوية.

القاعدة الخامسة : في حالة تساوي فريقين فقط، يتضاعف عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه.

القاعدة السادسة : الخطوة التالية هي الحسم عن طريق اللعب النظيف، فلكل بطاقة صفراء يخصم من الفريق نقطة، وأمام البطاقة الصفراء الثانية، أي الحمراء غير المباشرة يخصم 3 نقاط، والبطاقة الحمراء المباشرة يخصم لها 4 نقاط، والبطاقة الصفراء والحمراء المباشرة 5 نقاط.

القاعدة الأخيرة : في حال التساوى فى كل ماسبق وعدم الحسم يتم إجراء قرعة بين الفرق المتساوية.