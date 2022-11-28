«الحشيش» يقود عاملا للسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لعامل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري وذخائر، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9300 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1728 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم، "علاء س ع"، 27 سنة، مقيم نقباس مركز بنها، أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وأحرز ذخيرة "طلقة خرطوش" مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات هو النقيب محمد صلاح محمد حسيني معاون مباحث مركز شرطة بنها، والقوة المرافقة له، وذلك بأن قام بإشهار سلاح ناري "فرد خرطوش" موضوع الاتهام السابق في مواجهتهم، وذلك لحملهم، بغير حق، على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه متلبسا بجريمته، إلا أنه لم يبلغ بذلك مقصده، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.