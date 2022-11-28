الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«التعليم العالى»: شباب الجامعات أصبحوا يشاركون فى مبادرات الجمهورية الجديدة

طلاب
طلاب
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أكد الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أن شباب الجامعات أصبحوا مشاركين في مبادرات الجمهورية الجديدة.

وقال «عبداللطيف» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على "القناة الأولى"، تعقيبا على انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب، إن التعليم العالي تنتظر هذا الماراثون كل عام، لخلق قيادات طلابية واعدة، تستعد لتسلم الراية لدخول الجمهورية الجديدة، كاشفاً عن أن هناك لجنة عليا تم تشكيلها داخل الوزارة للإشراف والمتابعة على مستوى الجمهورية.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أن النشاط الطلابي لم يصبح فقط لقضاء وقت فراغ، ولكن بقيادة الوزير أصبح كيانا لبناء الشخصية، مشيراً إلى أن شباب الجامعات أصبحوا مشاركين في مبادرات الجمهورية الجديدة، مثل مبادرة "حياة كريمة "إلى جانب دخول مجال ريادة الأعمال بداخل الاتحادات الطلابية.

 

كانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب الخميس الماضي 24 نوفمبر.

وتختص لجان الأنشطة الطلابية بالعديد من الأنشطة التي تخدم مصلحة الطلاب خلال سنوات الدراسة وأبرزها: وضع خطط وبرامج النشاط، ومتابعة توفير المنشآت والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الداخلية والخارجية، وأيضاً اقتراح الميزانيات اللازمة للصرف على الأنشطة، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة وتهيئة الفرض الملائمة لممارسة النشاط.

 

 

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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