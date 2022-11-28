«محصلش».. المتهم باغتصاب طفلة المرج ينكر الواقعة

واجهت نيابة المرج سائقا اغتصب طفلة تعاني من تأخر عقلي في المرج بالتهمة، وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات قائلا: "محصلش ومقربتش منها ومعرفش عنهم حاجة".

من جانبها، قالت والدة الطفلة إن نجلتهم يوم الواقعة خرجت لشراء حلوي وتاخرت ساعتين ثم عادت في حالة هلع ورعب شديدين وبها إصابات في الوجه وكدمات ظاهرية وملابسها غير نظيفة وبها آثار دماء أثارت القلق والخوف عليها.

وأضافت والدة الطفلة أنها شكت في الأمر، فبدأت في الحديث مع نجلتها بهدوء وروية، وسألتها عن مواطن عفتها وهل تقرب منها أحد فقالت لها الفتاة إن جارهم أخذها معه إلى شقته ثم حسر عنها ملابسها واغتصبها كرها عنها أثناء مقاومتها له ضربها على وجهها وأمرها بعدم إخبار أحد بما حدث.

وأمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان هل تعرضت للاغتصاب من عدمه.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من "ض م"، صاحب محل أجهزة إلكترونية، يفيد فيه بتعرض ابنته تبلغ من العمر 10 سنوات وتعاني من تأخر عقلي للاغتصاب على يد جاره، 35 سنة ويعمل سائقا.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.