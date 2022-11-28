الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 1950 طن مخلفات بمراكز كفر الشيخ

حملات نظافة
حملات نظافة
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تمكنت الوحدات المحلية لمراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، من تنفيذ عدة حملات مكبرة ترأسها رؤساء المدن ونوابهم، لرفع المخلفات والقمامة، وأعمال النظافة، وإضافة لحملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أن مجالس المدن والوحدات القروية تمكنت من تنفيذ حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 .

وقال اللواء جمال نور الدين، إن جملة المخلفات التي جرى رفعها، 1950طن بـ 14 مركزاً ومدينة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة، ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة،  خلال الـ3 فترات، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

دسوق بلطيم كفر الشيخ مخلفات حملات نظافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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