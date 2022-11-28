الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مع اقتراب الشتاء.. حقيقة ما يسمى باكتئاب تغير الفصول وطرق الوقاية منه

اكتئاب الشتاء
اكتئاب الشتاء
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كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، كيفية علاج الاكتئاب الناتج عن تغير الفصول خاصة فصل الشتاء وطرق الوقاية منه، قائلًا: إن فصل الشتاء، خاصة النساء يتعرضن لـ الاكتئاب مقارنة بالرجال، فمن كل 5 حالات يصاب رجل مقارنة بإصابة 4 سيدات بـالاكتئاب، خلال فترة تغيير الفصول.

وأكد استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إ سي"، أن طبيعة المرأة  لديها ذكاء وجداني ولديها العاطفة أعلى من الرجل، ولديها بعض الأشياء تجعلها تتعرض لـ الاكتئاب، وكذلك تغيرات هرمونية خلال مراحل حياتها المختلفة.

وأوضح أن ذلك يرجع بسبب مراحل تغير هرمونية على مدار حياتها، وذلك بسبب أنها تمر بعدة اكتئابات على مدار عمرها، ومنها اكتئاب الحمل واكتئاب ما بعد الولادة واكتئاب ما بعد الفطام واكتئاب الزواج هو ما يجعلها مهيأة لاكتئاب الشتاء، قائلا "هو امتداد للحالة العامة التي تعيشها المرأة من تحمل الضغوط والاضطرابات المستمرة طول الحياة".

ضوء النهار وتغير هرمون الجسد

ونصح بالتعرض للضوء بالنهار فالعلاج بالضوء أصبح أحدث أنواع علاجات الاكتئاب في العالم بسبب فرز مادة تزيد من هرمون السعادة، بدون الحاجة إلى أخذ الأدوية للخروج من تلك الحالة.

وتابع أن هناك شائعة منتشرة بوجود مكلات غذائية تؤخذ لتعطي هرمون السعادة، ولكن هذا خطأ فادح معلقا "أي حاجة هرمونية بتتعب الإنسان وبيكون ليها آثار عسكية عليه".

تعرف على منيو السعادة لتجنب الاكتئاب

وأعطى هندي، منيو السعادة وهو عبارة عن مجموعة أكلات ومشروبات في فصل الشتاء خاصة  "المكسرات، الشيكولاتة" قطعة صغيرة في اليوم، الأسماك، اللبان، فواكه طازجة مثل "التفاح والموز والبرتقال"، أما عن المشروبات فهناك الخاصة بالبيئة العربية مثل "السحلب والحلبة والقرفة والبليلة وغيرها" لتجنب الاكتئاب الموسمي.

ونوه استشاري الطب النفسي، عدم تناول الشاي والقهوة خلال فترة موسم الشتاء بشكل نهائي، كما يجب أن يكون هناك مشاركة اجتماعية لـ المناسبات وعدم التكاسل عن الحركة.

أعراض شديدة الخطورة للاكتئاب

واختتم أنه في حالة زيادة أعراض مثل: "فاقد شهية- يأكل بعصبية - وخم - شعور بالكآبة - الاضطرابات في النوم - الإحساس بالعجز العام- عكس النوم وطبيعته - البكاء المستمر - أحلام مزعجة - النظافة الشخصية"، في تلك الحالة يجب زيارة الطبيب فورا عندما تتفاقم الأعراض، وذلك لأن 20%  من "اللي بيجيلهم" ذهان الهوسي الاكتئابي قد يقدمون على بعض محاولات الانتحار.

فصل الشتاء اكتئاب أعراض شديدة الخطورة للاكتئاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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