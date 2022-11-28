«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل طالب والتخلص من جثته في مجرى مائي بأسوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من سائق مقيم بدائرة المركز، يفيد فيه بغياب نجله طالب، سن 14 عن مسكنهما عقب خروجه للعمل مُستقلاً مركبة "توكتوك" خاصته.

وفي وقت لاحق تبلغ للمركز من بعض الأهالى بالعثور على جثة شخص تطفو على سطح مياه أحد المجاري المائية بدائرة المركز، وتبين أن الجثة لذكر مجهول فـى العقد الثانى من العمر ملفوف حول رقبته قطعة من القماش "شال"، وتعرف الـمُبلغ على الجثة وقرر أنها لنجله المتغيب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان والتى أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة والاستيلاء على مركبة "التوك توك"، والهاتف المحمول الخاصين بالمجني عليه، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.