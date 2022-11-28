مصرع طالب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالمقطم

لقى طالب مصرعه، اليوم الإثنين، إثر صدم سيارة له أثناء عبوره الطريق بمنطقة المقطم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية في المقطم، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الطالب للطريق بمدينة السلام صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.