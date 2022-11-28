الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السماح لـ 21 مواطنًا بالتجنس مع احتفاظهم بالمصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، بالسماح لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، والسماح لـ21 مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 

وجاء في قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من العشرين مواطنا أولهم شريف عاطف عمر متولي علي - وآخرهم عز الدين عبد العزيز عز الدين شاكر، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

الجريدة الرسمية الداخلية الجنسية المصرية

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