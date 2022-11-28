الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميتروفيتش يقود هجوم صربيا أمام الكاميرون بكأس العالم 2022

ألكساندر ميتروفيتش
ألكساندر ميتروفيتش
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كشف دراجان ستويكوفيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب الكاميرون، اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وجاء تشكيل صربيا على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: فانيا ميلنكوفيتش سافيتش.
خط الدفاع: نيكولا ميلنكوفيتش، ميلوس فيليكوفيتش، ستراهينيا بافلوفيتش.

وسط الملعب: أندريا زيفكوفيتش، ساسا لوكيتش، نيمانيا ماكسيموفيتش، فيليب كوستيتش.

الهجوم: دوسان تاديتش، ألكساندر ميتروفيتش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: ديمتروفيتش، بريدراج رايكوفيتش، بابيتش، فيليب جورتشيتش، إراكوفيتش، ماركو جروييتش، جويدلي، إليتش، يوفيتش، لازوفيتش، ميتروفيتش، ملادينوفيتش، أروس راسيتش، نيمانيا رادونيتش، دوسان فلاهوفيتش".

تشكيل الكاميرون لمباراة صربيا بكأس العالم 2022


ويقود كارل توكو إكامبي، هجوم الكاميرون في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل الكاميرون على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيز إيباسي.

خط الدفاع: كولينز فاي، نيكولاس نكولو، جان شارل كاستيليتو، تولو نوهو.

وسط الملعب: بيير كوندي، مارتن هونجلا.

الهجوم: أندريه زامبو أنجويسا، كارل توكو إكامبي، برايان مويبا.

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: "سيمون نجاباندوتنبو، أوم جويست، أوندوا، نتشام، نسامي، نكودو، نجوم مبيكيلي، مومي ناجاماليو، مبايزو، مارو، إبوسي، باسسوجو، فنسنت أبوبكار.

دراجان ستويكوفيتش منتخب صربيا منتخب الكاميرون كأس العالم قطر 2022

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