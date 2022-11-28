الآثار: رفع كفاءة الخدمات المقدمة بمتحف الفن الإسلامى لتحسين تجربة الزائرين

نظم متحف الفن الإسلامي بباب الخلق ندوة علمية تحت عنوان «ملامح الفن الإسلامي في التراث الثقافي العالمي»، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار ومكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية والمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي.

حضر الندوة كل من الوزير مفوض داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والدكتورة علا العجيزي عميد كلية الآثار الأسبق، والدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، والسيدة نوريا سانز "Nuria Sanz" مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة، ولفيف من الأساتذة المتخصصين في الفن الإسلامي.

وأوضح الأستاذ مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن الندوة تضمنت مشاركات علمية من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال الفن الإسلامي، بالإضافة إلى جولة بالمتحف لتفقد مخرجات الأعمال التي تم إنجازها ضمن مشروع إعادة تأهيل المتحف والجاري تنفيذه حاليا، بما يعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين وتحسين تجربتهم وجعلها أكثر جاذبية واستمتاعا، وذلك في إطار التأكيد على دور المتحف كمنارة ثقافية وعلمية كأحد أهم المتاحف المعنية بالفن والتراث الإسلامي في العالم.

من جانبه، أشار د. ممدوح عثمان، مدير عام متحف الفن الإسلامي، أن أعمال التأهيل التي تمت بالمتحف لتحسين تجربة الزائرين تضمنت وضع شاشات تعمل باللمس Touch screens بجميع قاعات المتحف لتعرض كل شاشة محتوى رقميا عن حقبة تاريخية معينة من تاريخ المتحف أو مجموعة مختارة من القصص التي لها علاقة بمقتنيات المتحف. كما تضمن المشروع تفعيل تطبيق تقتنيات الواقع الافتراضي Virtual Reality والواقع المعزز Augmented Reality وتطبيقات الوسائط المتعددة Multimedia، وذلك لتوفير خدمة الجولات الافتراضية 360 درجة لأشهر المعالم التاريخية بالقاهرة الإسلامية، وسرد عن كنوز المتحف والمواقع والأماكن الأثرية المرتبطة بمقتنيات المتحف الإسلامي.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للفن الإسلامي يحتفل به يوم 18 نوفمبر من كل عام بعد أن اعتمد المُؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" هذا اليوم عام 2019، ليكون يوما عالميا للفن الإسلامي بهدف إلقاء الضوء على الفن الإسلامي ونشر الوعي بإسهامه في صون ونشر الحضارة البشرية كونه جسرا للفنون، حيث تأثر بما سبقه من فنون وأثر في فنون أخرى معاصرة له وفنون لاحقه عليه فيما بعد.

وقد احتفل به لأول مرة في عام 2020، ويعد الاحتفال بهذا اليوم كل عام بمثابة توجيه دعوة مفتوحة لكل الشعوب لزيارة متاحف الفنون الإسلامية ومواقع الآثار الإسلامية.