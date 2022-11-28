بعد الموافقة على تشكيله.. ما هو دور المجلس الأعلى للاستثمار في دعم التنمية الاقتصادية؟

كشف الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، دور المجلس الأعلى للاستثمار في دعم التنمية الاقتصادية.

وقال “أبو الفتوح”، خلال لقائه ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على " القناة الأولى "، إن المجلس الأعلى للاستثمار ليس مجلسا جديدا وهو منصوص عليه في قانون 72 لسنة 2017، وتم تشكيله في عام 2017، ومصر بصدد إعادة تشكيله وإحيائه، وسيكون برئاسة رئيس الجمهورية .

وأضاف الخبير الاقتصادي،، أن المجلس يضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، والمسؤولين في الهيئات المتعلقة أعمالها بالاستثمار، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال.

وعن اختصاصات المجلس، قال الخبير الاقتصادي، إن مواد الدستور هي التي حددت اختصاص المجلس الأعلى للاستثمار، مردفاً أن الدستور وضح 11 اختصاصا من اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار ومنها مسؤولية استعراض تحديثات الخريطة الاستثمارية ووضع إطار الإصلاح التشريعي والإداري لخلق بيئة استثمارية محفزة ومراجعة أليات فض النزاعات والتحكيم الدولي وإزالة العقبات أمام المستثمرين.

وكان وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.

ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.