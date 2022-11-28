مجمع مدارس عرب راشد.. آلاف المستفيدين من مبادرة الرئيس

شهد القطاع التعليمي في مصر، خلال السنوات الماضية، إنجازات كبيرة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا بتطوير العملية التعليمية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والتلاميذ من أجل إيجاد المُناخ المناسب لتخريج أجيال على كفاءة عالية.

مجمع مدارس عرب راشد بمنطقة حلوان، كان واحدًا من الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي، في القطاع التعليمي، حيث جرى تشييد عدد من المباني الإضافية، وتطوير مبنى المدرسة القائم والذي كان يضم المرحلة الابتدائية مشتركة، والإعدادية بنات، وهو ما ساهم في إنهاء أزمة الكثافات الطلابية.

لم تكن المجمع الكائن في مدرسة أبو بكر الصديق، هو الأوحد في تطوير العملية التعليمية بالمنطقة، فقد ذهبت أيدي التطوير إلى مدرسة سالم حسن طماعة الابتدائية التي تقع بالمنطقة ذاتها، حيث تم تطويرها ورفع كفاءتها وأعمال إحلال وتجديد لبعض المباني بها، ليجري افتتاحها فيما بعد، وأصبحت على مستوى عالي من الكفاءة والتطوير.

وعلى بُعد نحو 500 متر؛ تقطع مدرسة منشية جمال عبد الناصر الابتدائية، والتي كانت الأكثر من ناحية الكثافة الطلابية، حيث تم إنشاء مباني جديدة لاستيعاب الكثافات الطلابية.

مدارس عرب راشد ومنشية جمال عبد الناصر، كانت خطوة من آلاف الخطوات التي شهدتها المدارس في مصر، حيث أنفقت الدولة نحو 40 مليار جنيه حتى عام 2021 في تطوير العملية التعليمية من إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة، وشملت إنشاء 8100 مدرسة جديدة منذ عام 2014 حتى هذا التاريخ، إلى جانب المدارس التي يجري العمل فيها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل ثلاث سنوات، وتحقق إنجازات كثيرة في مختلف المحافظات المصرية، واستهدفت بالتحديد مناطق الريف المصري لتوفير حياة كريمة للمواطنين.