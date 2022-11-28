برلمانية تطالب بضرورة الاستفادة من المهرجانات السينمائية فى الترويج للسياحة

طالبت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بضرورة الاستفادة من الفعاليات الفنية التي تعقد في المناطق المختلفة في مصر للترويج للمقاصد السياحية خلال الفترة المقبلة.

وشددت على ضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للتنشيط السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار وبين وزارة الثقافة وإدارة المهرجانات السينمائية المختلفة، بما يجعل تلك الفعاليات إحدى الأدوات الترويجية والتسويقية للمقاصد السياحية المختلفة.

وقالت عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إن العديد من الدول التي سبقت مصر في هذا المضمار، ولا يجب التخلف عنه في إطار المنافسة الشديدة على اقتناص أكبر عدد من السياحة بين دول المناطق.

وأشارت سحر طلعت، إلى أن دعوة شركات الإنتاج السينمائي العالمية، لاستضافتها ضمن فعاليات المهرجانات، مع إتاحة الموافقات المتعلقة بالتصوير يعد أفضل أداة للترويج بصورة منخفضة النفقات مقارنة بالحملات التسويقية أو الترويجية.

وتابعت النائبة: تعد المنطقة العربية خاصة دول الخليج الأعلى إنفاقًا وإقامة وتكرارية الزيارة، بما يستوجب تكثيف كل الأدوات الترويجية لهذه السوق ومنها الفعاليات الفنية.

وقالت إن السياحة العربية تطورت بصورة كبيرة، حيث ارتفاع مستوى التعلم والرغبة في الاطلاع على ثقافات جديدة، متابعة: تعد مقتصرة فقط على القاهرة.

وأوضحت أن هناك شرائح عمرية في دول الخليج لديها رغبة كبيرة في التعرف على التاريخ المصري، سواء في القاهرة أو جنوب مصر في الأقصر وأسوان أو ممارسة سياحة الغوص في البحر الأحمر، مما يجعلها سوقًا واعدة للغاية.