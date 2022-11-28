الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

البرازيل يتفوق على سويسرا فى تاريخ مواجهات الفريقين

البرازيل وسويسرا
البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2018 بروسيا
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يلتقي المنتخب البرازيلي، نظيره السويسري، في السادسة مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (974)، في إطار الجولة الثانية من المجموعة السابعة لنهائيات كأس العالم 2022، المقامة حاليًا بقطر.

ويطمح المنتخبان، لحصد الفوز من أجل حسم التأهل بشكل رسمي، إلى الدور ثمن النهائي للمونديال، دون الانتظار للقاء الجولة الأخيرة.

وكان البرازيل، قد حقق الفوز على صربيا، بهدفين دون رد، في الجولة الأولى، بينما تغلب سويسرا، على الكاميرون، بهدف نظيف.

وقبل لقاء الليلة، يتفوق منتخب البرازيل، بشكل طفيف على سويسرا، في تاريخ مواجهات الفريقين.

التقى الفريقان، في تسع مباريات، حقق خلالها المنتخب البرازيلي، الفوز في ثلاث مباريات مقابل انتصارين للمنتخب السويسري، في حين كان التعادل سيد الموقف في أربع مباريات.

المواجهات الرسمية

التقى المنتخبان في مباراتين رسميتين فقط، كانت في نهائيات كأس العالم.

المواجهة الأولى، كانت في دور المجموعات بنهائيات كأس العالم 1950، التي استضافتها البرازيل.

وانتهت المباراة، بالتعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما.

المواجهة الثانية، كانت في دور المجموعات كأس العالم 2018، التي أقيمت في روسيا.

وانتهت المباراة، بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله.

المواجهات الودية

التقى الفريقان في سبع مباريات ودية، خلال تاريخ مواجهات الفريقين.

المواجهة الأولى، كانت في 11 أبريل عام 1956، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل منهما.

المواجهة الثانية، كانت في 21 ديسمبر عام 1980، وانتهت بفوز البرازيل، بهدفين دون رد.

المواجهة الثالثة، أقيمت في 19 مايو عام 1982، وانتهت بتعادل الفريقين، بهدف لمثله.

المواجهة الرابعة، أقيمت في 17 يونيو عام 1983، وانتهت بفوز البرازيل، بهدفين مقابل هدف.

المواجهة الخامسة، أقيمت في 21 يونيو عام 1989، وانتهت بفوز المنتخب السويسري، بهدف دون رد.

المواجهة السادسة، أقيمت في 15 نوفمبر عام 2006، وانتهت بفوز منتخب البرازيل، بهدفين مقابل هدف.

المواجهة السابعة، أقيمت في 14 أغسطس عام 2013، وانتهت بفوز منتخب سويسرا، بهدف نظيف.

البرازيل صربيا سويسرا الكاميرون كأس العالم 2022 كأس العالم 2018

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