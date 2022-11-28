تشريح جثة طفلة عثر عليها مذبوحة فى السلام

أمرت نيابة السلام، بتشريح جثة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات عثر عليها مذبوحة داخل صندوق قمامة لبيان سبب الوفاة.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان للوصول إلى هوية المتهمين.

كان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثورعلى جثة طفلة داخل صندوق قمامة بمدينة السلام وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مذبوحة داخل صندوق قمامة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.