الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة طفلة عثر عليها مذبوحة فى السلام

جثة طفلة
جثة طفلة
ads

أمرت نيابة السلام، بتشريح جثة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات عثر عليها مذبوحة داخل صندوق قمامة لبيان سبب الوفاة.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان للوصول إلى هوية المتهمين.

كان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثورعلى جثة طفلة داخل صندوق قمامة بمدينة السلام وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مذبوحة داخل صندوق قمامة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة السلام تشريح جثة طفلة امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

 حبس تاجر المخدرات فى منطقة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات

«يونيسف» تشيد بإطلاق مصر استراتيجية جديدة لمواجهة التغيرات المناخية

القبض على عاطلين بحوزتهما 50 كيلو من مخدر الهيدرو

تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وسط المخاوف من انتشار «كورونا» بالصين

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الكتان خلال شهر ديسمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين فى «نابلس» و«جنين» واندلاع مواجهات